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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. تعز تتكبد خسائر جسيمة بعد اقتحام السيول لمنازل المواطنين ومخيمات النازحين

دولة عربية تتكبد
دولة عربية تتكبد خسائر جسيمة بعد اقتحام السيول للمنازل

جرفت مياه السيول المتدفقة جراء الأمطار الغزيرة بمحافظة تعز اليمنية، مساء السبت، منازل المواطنين ومخيمات النازحين متسببة بأضرار مادية جسيمة.

 

وبعث ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثات ونداءات لإنقاذ الأهالي في المناطق المتضررة من السيول الجارفة وارتفاع منسوب المياه بالمديريات الشمالية الشرقية من المحافظة.

 

وذكرت مصادر رسمية أن الأضرار التي تم إحصاؤها بشكل أولي حتى مساء السبت، شملت 14 منزلا في مديرية المظفر وحدها، وسط مخاوف من وقوع خسائر في الأرواح، إثر استمرار تدفّق السيول.

 

وقال ناشطون إن السيول الجارفة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، تسببت بأضرار مادية بمديريات المظفر والقاهرة وصالة، إذ تعرضت بعض المنازل وممتلكات المواطنين ومخيمات النازحين الفارّين من مناطق المواجهات المسلحة لأضرار مختلفة.

 

ودعا مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديرية المظفر، أحمد الجلال، الجهات الإغاثية إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأسر والعائلات النازحة في مديرية المظفر، بعد أن باتوا بلا مأوى جراء السيول الجارفة التي اقتحمت مساكنهم.

 

ووجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، مديري المديريات المتضررة من السيول والأمطار، إلى النزول الميداني وتفقد الأضرار وعمل المعالجات اللازمة للمتضررين.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، قد حذر الخميس الماضي، من هطول أمطار غزيرة وتدفق للسيول في عدة محافظات، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر.

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اليمن.. تعز تتكبد خسائر جسيمة بعد اقتحام السيول لمنازل المواطنين ومخيمات النازحين

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