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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية تكشف استعدادات المحافظات لـ استقبال شهر رمضان الكريم

مساعد وزير التنمية
مساعد وزير التنمية المحلية

تحدث الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية عن استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان الكريم، قائلًا إنه يتم العمل في جميع محافظات الجمهورية على أكثر من محور يأتي على رأسها التنسيق مع كافة المحافظات لتحضير الوجبات الساخنة للأهالي المستحقين، حيث تصل أعداد الوجبات لـ 1700 وجبة يوميًا.

وأضاف “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد على مستوى كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تتبنى مبادرة سند الخير على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، والتي وصل حجم مبيعاتها ما يتجاوز الـ 220 مليون جنيه على مستوى 20 محافظة.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزير شدد على غرفة العمليات وإدارة الأزمات في وزراة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارة الأزمات على مستوى المحافظات المصرية والتأكيد على توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والمراكز.

 

التنمية المحلية رمضان شهر رمضان

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