منافسة بين بيراميدز ونادي سعودي لضم هذا اللاعب من الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تجديد مفاوضات مسؤولي نادي بيراميدز مع سيف جعفر لاعب وسط الزمالك للحصول على توقيعه في الفترة الحالية واستغلال عدم توقيعه على عقود التجديد للنادي للأبيض في الفترة الحالية.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن سيف جعفر تلقى عدة عروض محلية في الآونة الأخيرة بجانب عرض آخر من الدوري السعودي، ويعد بيراميدز الأكثر جدية في طلبه لضم اللاعب.



ولم يحسم الزمالك ملف التجديد لكل من سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه، في حين سبق وحسم النادي ملف تجديد عقود كل من حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار".

واختتم المصدر حديثه أن اللاعب يفضل العرض السعودي وتجربة خوض التواجد بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.