كفر الشيخ يركز على الجوانب التكتيكية خلال تدريباته استعداداً لمواجهة دكرنس.. صور

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، تحت قيادة مديره الفني كرم جابر، تدريباته الجماعية الجادة والقوية، استعداداً لمباراته المقبلة مع دكرنس التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب كفر الشيخ.

وركز المدير الفني لفريق كفر الشيخ، خلال التدريبات على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية في الملعب، فضلاً عن أداء رباعي حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية ومكثفة بقيادة عاطف السعيد، مدرب حراس المرمى.

جدير بالذكر أن مباراة كفر الشيخ ودكرنس، ستقام في الثالثة عصراً على ملعب كفر الشيخ، الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

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