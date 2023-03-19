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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع كتف في كتف.. انطلاق أكبر مبادرة خيرية لتوزيع مواد غذائية بالأقصر

بالتزامن مع مبادرة
بالتزامن مع مبادرة ( كتف في كتف ) مستقبل وطن الاقصر يطلق اكب

 

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الاقصر برئاسة  الدكتور محمد العماري امين الحزب بالاقصر ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، اكبر مبادرة خيرية بالمحافظة تضمنت توزيع عدة الاف من( كراتين ) المواد الغذائية علي المستحقين والفئات الأكثر احتياجا في قري ونجوع المحافظة والمناطق النائية.

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وشارك قيادات واعضاء أمانة الحزب بالاقصر في توزيع المواد الغذائية حيث تم تحريك اسطول وقوافل سيارات محملة بالمواد الغذائية من امام ديوان عام محافظة الأقصر مرورا بمعبد الاقصر وساحة ميدان ابو الحجاج وصولا الي القري والمناطق النائية جنوب شرق الاقصر .

قال  الدكتور محمد العماري امين الحزب بالمحافظة ان ما يزيد عن ٢٠ سيارة نقل محملة بالآلاف من كراتين المواد الغذائية يتم توزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين قبيل شهر رمضان المعظم وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب مستقبل وطن.

اضاف ان فاعلية التوزيع تمت بمشاركة امانات المحافظة وبحضور قيادات واعضاء الحزب لافتا الي أن قوافل السيارات محملة بمواد غذائية تكفي لعدد ٥ افراد لمدة حوالي شهر وتم وضع خطة  لتغطية كافة القري والنجوع علي مستوي المحافظة خلال الأيام المقبلة.

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