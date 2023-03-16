رئيس جامعة الأقصر يشارك في المؤتمر السنوي الـ41 لجمعية الجراحين المصريين

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في المؤتمر السنوي الحادي والأربعين لجمعية الجراحين المصرية، بحضور كوكبة من كبار الجراحين المصريين.



وناقش المؤتمر إنشاء منصة لمواكبة التقنيات في مجالات الجراحة المختلفة، وسبل تبادل الخبرات بين أجيال الجراحين، في مجالات الجراحة العامة والمتخصصة والأورام.

وشمل المؤتمر عددا من الدورات التدريبية، بالإضافة لجلسات الأبحاث العلمية، بحضور عدد من كبار أساتذة الجراحة في الجامعات المصرية.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن المؤتمر يضم كوكبة من خيرة الجراحين في مصر والشرق الأوسط، ويعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من الجراحين المصريين، والتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم.

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