تبادل الخبرات بين بحوث الصحراء وإيكاردا في مجال استعمال المياه بحقول المزارعين

استقبل د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا (ICARDA) برئاسة علي ابو سبع- المدير العام للايكاردا، والدكتور محي الدين عمر -خبير المياه، والدكتورة بيزا -خبيرة دراسات اجتماعية وزراعية، والدكتور علاء حماوية- المدير الاقليمي للايكاردا بمصر

لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في مجال تحسين كفاءة استعمال المياه في حقول المزارعين وإنتاج المراعي الطبيعية والمجترات الصغيرة، حيث تفيد البحوث في تخفيف وطأة الفقر على مستوى عالمي من خلال زيادة الإنتاجية بالتكامل مع الأساليب المُستدامة في إدارة الموارد الطبيعية.



وذكر زغلول أنه بناءا علي ذلك يتم التعاون بين المركز و إيكاردا من خلال تبادل نتائج البحوث التي تجريها الجهتين من اجل الاستفادة ونقل الخبرات بين الدولتين وفي إطار التحديات الجديدة للتغيرات المناخية ورؤية مصر 2030. والتعرف أكثر على نشاطات المركز والأماكن التي يجب زيارتها ميدانيا حيث تم الاتفاق علي زيارة محطة بحوث مريوط ومحطة مطروح ومحطة رأس سدر .



وقام رئيس المركز بعرض البيانات المختلفة الخاصة بنبات الكينوا من حيث القيمة الغذائية والاصناف والممارسات الزراعية والاحتياجات المائية وكمية المحصول والجدوي الاقتصادية والعائد الاقتصادي وذلك لما لها من تأثير كبير علي القيمة المضافة للأمن الغذائي، ومصر من إحدى الدول المتأثرة بالتصحر والتغيرات المناخية، لأنها في المناطق الجافة وشديدة الجفاف نظراً لقلة الأمطار ومحدودية الموارد المائية وهو ما يدفع نحو التوسع في زراعة محاصيل بديلة ومن بينها الكينوا.



وقام رئيس المركز وبعض الاساتذة بمرافقة الوفد لمجمع المعامل بالمركز و اجهزة تحلية المياه وزيارة معمل النانوتكنولوچي المتخصص في أمراض النبات وقد اشاد الوفد بأنشطة المركز وانجازاته في تحقيق التنمية المستدامة .