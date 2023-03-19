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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جبروت.. لميس الحديدي تعلق على ضبط 350 كرتونة دجاج برازيلي مع مواطن

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على واقعة ضبط 350 كرتونة من الدجاج البرازيلي ، مع مواطن كان قام باخذها من المنافذ لبيعها باسعار أعلى، قائلة : “ يا جبروتك يا أخي ... إزاي عملت كده”.

  وأكملت “لميس الحديدي” خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "المسؤولية   هنا ليست عليه فقط  بل على المسؤولين عن هذه المنافذ أيضاً، متابعة: “صحيح القانون لا يضع حد  للسلع ومحدش هيقول لمواطن إنت واخد إيه ؟  لكن دا مش واخد عشر فرخات  ده أخد 350 كرتونة دجاج .إزاي لحق يلم 3.5 طن فراخ؟”.

وأكملت: "أكيد كان معاه ناس وجابهم من كذا مكان، ودي جريمة مكتملة الاركان..دي تجارة في قوت وأكل الشعب ".

واسترسلت: “ صحيح الفساد والسرقة حرام، لكن الاتجار في قوت الناس هي  الحرمانية بعينها، لانه إتجار في قوت وأكل الناس في وقت ازمة الي بيعمل كده العادي في أوقات الحروب  بيدخل السجن في العالم كله وأنت عارف أن الدولة دفعت من دمها دولارات عشان توفر الجاج البرازيلي للنزول بالسعر عاوز تاخدها بسعر رخص وتبيعها غالية دي جريمة”.

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