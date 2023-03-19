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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش تدريبية للنشء فى تصميم الملابس و الإكسسوارات بكفر الشيخ.. صور

جانب من الورش
جانب من الورش

شهد مركز شباب فوة بمحافظة كفر الشيخ، تدريب 30 عضواً بالمركز من النشء على تصميم الملابس ضمن فعاليات برنامج إطلالة، الذى تنظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ،  برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج  يتضمن تدريب النشء من أعضاء مراكز الشباب على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الإكسسوارات وفن التطريز ويتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز، وتصميم الاكسسوارات، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب بتأهيلهم وتنمية قدراتهم.

تستمر ورش العمل  لبرنامج إطلالة، بإشراف الدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، تنفيذ فريق عمل إدارة تنمية النشء، مشرفى النشاط من الإدارات الفرعية.

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الرعاية الصحية كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة وزير الشباب محافظة كفر الشيخ أشرف صبحي الشباب والرياضة جامعة كفر الشيخ وزارة الشباب والرياضة

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