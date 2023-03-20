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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سامة ..5 أطعمة من الأفضل عدم طهيها

صدى البلد

تفقد بعض الأطعمة قيمتها الغذائية عند طهيها حتى أن البعض الآخر يفضي إلى تكوين مركبات سامة إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث لاين 

1-الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر مليء بفيتامين سي: 85 مجم لكل 100 جرام ، أو حوالي ثلاثة أرباع الكمية اليومية الموصى بها وقد يؤدي طهي الفلفل إلى فقدان 50٪ من الفيتامين فإذا كنت ترغب في الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من فيتامين سي في الفلفل ، فتناوله نيئًا. 

2-البقدونس

يحتوي البقدونس ا على كمية كبيرة: 133 مجم لكل 100 جرام . إذا كنت تريد إضافة البقدونس  فيمكنك إضافته بعد الطهي ، قبل التقديم مباشرة.

3-الثوم

 من الأفضل إضافته في نهاية الطهي بدلاً من إضافته في البداية. في الواقع ، "يحتوي الثوم على مادة الأليسين ، وهو مركب له خصائص مضادة للبكتيريا وحساس جدًا للحرارة 

4-البصل

 يحتوي البصل على مادة الكيرسيتين ، وهي مادة مضادة للأكسدة تفقد مكوناته وفائدته الغذائية بالحرارة لذلك يفضل تناوله نيئا بدون طهي .

5-زيت بذور اللفت والكتان
 

 من الضروري تجنب طهي بذر الكتان وبذور اللفت وفول الصويا وجنين القمح وزيوت الجوز لأنه مع الحرارة ، تتحلل هذه المركبات وتشكل مركبات سامة مثل الألدهيدات ، ضارة بالصحة. 

مركبات سامة الفلفل الاحمر طهي الفلفل بذور اللفت زيت بذور اللفت جنين القمح

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