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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني عن قانون العمد والمشايخ: حلقة الوصل بين الدولة المركزية وأهالينا فى القرى والريف

النائب محمد عبدالعزيز
النائب محمد عبدالعزيز

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمد والمشايخ.

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مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون العمد والمشايخ

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رئيس برلمانية "مصر الحديثة" يعلن موافقته على قانون العمد والمشايخ


وقال النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المٌذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نظام العمد والمشايخ قائم في مصر منذ القرن الـ19"، لافتا: "القانون المنظم لعمل نظام العمد والمشايخ كان به بعض المشكلات المتعلقه بانعقاد لجنة العمد والماشيخ، والتعديل وضع مرونة لسهولة انعقاد هذه اللجنة".

 

وأضاف: "نظام العمد والمشايخ نظام قديم ومتجذر وهم حلقة الوصل بين الدولة المركزية و أهالينا فى القرى والريف"، لافتا: "التعديل الحالي يعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي".

 

وأشار النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "التعديل خلق نوعا من المرونة فى  وضع الجزاءات وهو أمر يعزز نظام العمد والمشايخ فى الريف".
 

النائب محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز قانون العمد والمشايخ قانون العمد

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