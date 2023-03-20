برلماني عن قانون العمد والمشايخ: حلقة الوصل بين الدولة المركزية وأهالينا فى القرى والريف

كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمد والمشايخ.



وقال النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المٌذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نظام العمد والمشايخ قائم في مصر منذ القرن الـ19"، لافتا: "القانون المنظم لعمل نظام العمد والمشايخ كان به بعض المشكلات المتعلقه بانعقاد لجنة العمد والماشيخ، والتعديل وضع مرونة لسهولة انعقاد هذه اللجنة".

وأضاف: "نظام العمد والمشايخ نظام قديم ومتجذر وهم حلقة الوصل بين الدولة المركزية و أهالينا فى القرى والريف"، لافتا: "التعديل الحالي يعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي".

وأشار النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "التعديل خلق نوعا من المرونة فى وضع الجزاءات وهو أمر يعزز نظام العمد والمشايخ فى الريف".

