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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين حزب حماة الوطن يرد علي منتقدي مبادرة كتف في كتف.. فيديو

كتف في كتف
كتف في كتف

قال الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إن الجميع شارك في مبادرة كتف في كتف من أجل تقديم كافة أوجه الدعم لوصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها.

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حماة الوطن عن مبادرة كتف في كتف: الأعظم في تاريخ مصر الحديث

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حماة الوطن: 30 ألف يشاركون في العمل التطوعي بمبادرة كتف في كتف


وأضاف الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "المشاركين في مبادرة كتف في كتف والداعمين لها من كل الأطياف غير معروفين في الأغلب، وبالتالي فإن ما يحدث هو تجارة مع الله، ثم الوقوف بجانب المواطنين والتلاحم معهم".


ورد على منتقدي مبادرة كتف في كتف، قائلا: "إذا كان النقد بناء من أجل تعظيم الجهود فلا مشكلة في ذلك، لكن إذا كان النقد من أجل إطلاق مبادرة إنسانية لخدمة الناس فلا أجد رد عليه"، متابعا باستغراب: "أي نقد قد يقال في هذا الوضع".

 

وتابع: "من ينتقد عمل إنساني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية مش عارف يتصنف إيه"، مضيفا: "رئيس إنسان في احتفالية إنسانية أطلق مبادرة إنسانية للحماية الاجتماعية ويعظم من دور المجتمع المدني ومؤسساته وبمشاركة الأحزاب السياسية لتقديم كل أوجه الدعم ووصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها.. أي نقد يقال في هذا الوضع".

حماه الوطن الظروف الاقتصادية العالمية الظروف الاقتصادية حزب حماة الوطن مبادرة كتف في كتف كتف في كتف

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