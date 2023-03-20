أمين حزب حماة الوطن يرد علي منتقدي مبادرة كتف في كتف.. فيديو

قال الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إن الجميع شارك في مبادرة كتف في كتف من أجل تقديم كافة أوجه الدعم لوصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها.



وأضاف الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "المشاركين في مبادرة كتف في كتف والداعمين لها من كل الأطياف غير معروفين في الأغلب، وبالتالي فإن ما يحدث هو تجارة مع الله، ثم الوقوف بجانب المواطنين والتلاحم معهم".



ورد على منتقدي مبادرة كتف في كتف، قائلا: "إذا كان النقد بناء من أجل تعظيم الجهود فلا مشكلة في ذلك، لكن إذا كان النقد من أجل إطلاق مبادرة إنسانية لخدمة الناس فلا أجد رد عليه"، متابعا باستغراب: "أي نقد قد يقال في هذا الوضع".

وتابع: "من ينتقد عمل إنساني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية مش عارف يتصنف إيه"، مضيفا: "رئيس إنسان في احتفالية إنسانية أطلق مبادرة إنسانية للحماية الاجتماعية ويعظم من دور المجتمع المدني ومؤسساته وبمشاركة الأحزاب السياسية لتقديم كل أوجه الدعم ووصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها.. أي نقد يقال في هذا الوضع".