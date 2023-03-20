السوشيال ميديا.. برشلونة يكتسح تريند تويتر عقب الفوز علي ريال مدريد.. وماجد المصري يحتفل بعيد ميلاده بكواليس ضرب نار

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

عندي تضرب تعظيم سلام.. تعليق مثير من إعلامي شهير علي فوز برشلونة

علق الإعلامي إبراهيم فايق، علي فوز نادي برشلونة على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وكتب إبراهيم فايق في تويتة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يالا يا اللي بتاكل ع وشك ياضعيف.. تتشطر عليهم هناك تييجي عندي تضرب تعظيم سلام.. انا برشلونة يا بني”.

برشلونة يكتسح تريند تويتر عقب الفوز علي ريال مدريد

ونجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وتصدر هاشتاج “برشلونة” قائمة تريند الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

روح قلبي.. عمرو السولية يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى

احتفل عمرو السولية، لاعب نادي الأهلي، بعيد ميلاد ابنته الصغيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر السولية برفقه ابنته من حفل عيد ميلادها، وعلق كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وديما منورة عليا حياتي ربنا ميحرمني منك ابدا ويخليكي ليا”.

بقيادة ياسمين عبد العزيز.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاده بكواليس ضرب نار

احتفل الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاده، برفقه طقم عمل مسلسل “ضرب نار”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

ونشر ماجد المصري فيديو من احتفال عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.