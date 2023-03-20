امتحان دبلومة عضوية "الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو" بطب أسنان عين شمس

لأول مرة في مصر..

عقد يوم السبت الموافق ١٨ مارس ولأول مرة فى جمهورية مصر العربية وبالتعاون بين كلية طب الأسنان جامعة عين شمس و الكلية الملكية بالمملكة المتحدة البريطانية امتحان دبلومة عضوية الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو جزء ثانى (MFDS PAR2) بطب الأسنان جامعة عين شمس.

فى ظل حرص جامعة عين شمس على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع العديد من الجامعات العالمية ، حيث تفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات بالخارج بهدف استحداث العديد من البرامج والتخصصات الجديدة التى يتطلبها سوق العمل، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية.

أوضح الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس على أهمية هذا الامتحان حيث قامت كليه طب الأسنان جامعة عين شمس بالتعاون مع الكليه الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بجلاسكو بالمملكة المتحدة البريطانية لأستضافة امتحان (MFDS Part2) جزء ثانى؛ وذلك للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية حيث وجدت الكلية الملكية لطب الأسنان بالمملكة المتحدة ان طب الأسنان جامعة عين شمس يتوفر لديها الإمكانيات المادية والبشرية التى تتناسب وعقد هذا الامتحان.

كما أكد الدكتور محمد ضياء أن الامتحان يؤهل الخريجين للحصول على شهادات تخصصيه من الكلية الملكية بما يؤهلهم للحصول على الزمالة البريطانية التخصصية وان ذلك كان توجه من قبل الدولة لرفع مستوى الخريجين.



كما أضاف أن انعقاد الامتحان اليوم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يعد بداية للتعاون المثمر والبناء مع كلية الجراحين الملكية بأنجلترا وان هذا يتماشى مع توجهات الدولة للتعاون مع الجامعات الدولية لرفع مستوى التعليم والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية.



وأشار إلى أن الامتحان شارك فيه العديد من الجنسيات من الدول العربية والخليجية والاسيوية

وقد أكد الدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب على أهمية حصول الكلية على هذه المكانة والثقه من الكلية الملكية بالمملكة المتحدة البريطانية لتصبح طب الأسنان جامعة عين شمس هي الكلية الوحيدة في مصر التي تقوم باستضافة هذا الامتحان وتكمن أهمية هذا الامتحان فى رفع التصنيف الدولي للكلية كما ان انعقاد الامتحان بالكلية يؤدي إلى الارتقاء بسمعة الكلية اقليميا ودوليا .

كما أشار الدكتور كريم البطوطى ان قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية عمل جاهدا خلال عام كامل للحصول على موافقة الكليه الملكية للقيام بالإشراف على أعمال الأمتحان فى الكلية .

واضاف ان انعقاد هذا الامتحان بطب الأسنان جامعة عين شمس يعمل على توفير الكثير من النفقات والعملة الصعبة التي ينفقها الطلاب للسفر من اجل اجتياز هذا الاختبار بالمملكة المتحدة بما يسهم في تخفيف الأعباء التي تتكلفها الدولة المصرية من اجل توفير عملات اجنبية لذلك خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية

كما اكدت البروفيسور كريستين جودال عميدة كلية طب الأسنان بالكلية الملكية بالمملكة البريطانية ان التحاق الطلاب بعد تخرجهم بامتحان الزمالة التابع للكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو بالمملكة المتحدة الجزء الثاني يعزز المعرفة والمهارات المكتسبة خلال السنوات الأولى من ممارسة طب الأسنان.

وأضافت ان المؤهل معترف به عالميا كما أنه يمنح فرصة للطلاب الناجحين للانضمام لمؤسسة من اكبر المؤسسات العالمية .

كما اعربت كريستين عن سعادتها وفريق العمل بأنعقاد امتحان الكلية الملكية للأطباء والجراحين لهذا الامتحان ولأول مرة في مصر وذلك بالتعاون مع الزملاء والأصدقاء من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

كما اضافت البروفيسير كريستين جون دال بانها تتمنى ان يكون انعقاد اول امتحان للزمالة البريطانية بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس هى البداية لتعاون مستمر فى المستقبل .

كما اشادت البروفيسر كريستين جودال بحفاوة الإستقبال وحسن التنظيم التي قامت به الكلية في القاهرة

وقد قام الفريق المكون من عميدة الكلية الملكية والسادة الممتحنين من اعضاء هيئة التدريس من الكلية الملكية والسادة الإداريين بالتنظيم للامتحان بالمشاركة مع فريق الكلية وتحت إشراف وعناية الأستاذ الدكتور محمد ضياء عميد الكلية.

كما أشرف على انعقاد الامتحان فريق عمل مكون من رئيس الفريق الأستاذ الدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة بسمه جمال مساعد رئيس الفريق والمدرس بالكلية والدكتورة ياسمين خالد عبد الغفار عضو الفريق والمدرس بقسم التقويم والدكتورة انجي نوح عضو الفريق والمدرس بقسم الاستعاضة السنيه المثبتة

وقد بدا الامتحان الساعة 11:00 صباح اليوم السبت واستمر حتى الساعة 6:00 مساءً ،حضر الامتحان عدد 25 ممتحن من جنسيات مختلفة