الخوف من فوات الفرصة| متخصص يحذر من العروض الترويجية

أكد الدكتور محمود فوزي أستاذ العلاقات العامة والإعلان، أن هناك عدد من المواطنين يتعرضون لـ عمليات نصب، من خلال العروض الترويجية.

وأضاف فوزي ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم رشا مجدي، و الذى يترأس تحريره أحمد حمدي، أن كل مواطن عليه أن يحدد الأشياء التى يحتاجها، وعدم السير وراء الترويجات.

وأوضح أن بعض المواطنين يقوم بشراء كميات كبيرة من السلع، خوفًا من الارتفاع فى الأسعار، وهذا ما يسمى “ الخوف من فوات الفرصة”.

وأشار إلى أن الخوف من فوات الفرصة، أو ضياع الفرصة، أو فوات التريند، يجعل الكثير يقومون بشراء السلع، حتى وأن لم يكن لها اهمية.

ولفت إلى أن الشراء الإدماني، أو العفوي، هو الذى يفعله المواطنين دون التفكير، وأن المواطنين تشتري من المواقع الإلكترونية، وفى بعض الأوقات يحدث نصب.