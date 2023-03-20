عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخوف من فوات الفرصة| متخصص يحذر من العروض الترويجية

السلع
السلع

أكد الدكتور محمود فوزي أستاذ العلاقات العامة والإعلان، أن هناك عدد من المواطنين يتعرضون لـ عمليات نصب، من خلال العروض الترويجية.

وأضاف فوزي ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم رشا مجدي، و الذى يترأس تحريره أحمد حمدي، أن كل مواطن عليه أن يحدد الأشياء التى يحتاجها، وعدم السير وراء الترويجات.

وأوضح أن بعض المواطنين يقوم بشراء كميات كبيرة من السلع، خوفًا من الارتفاع فى الأسعار، وهذا ما يسمى “ الخوف من فوات الفرصة”.

وأشار إلى أن الخوف من فوات الفرصة، أو ضياع الفرصة، أو فوات التريند، يجعل الكثير يقومون بشراء السلع، حتى وأن لم يكن لها اهمية.

ولفت إلى أن الشراء الإدماني، أو العفوي، هو الذى يفعله المواطنين دون التفكير، وأن المواطنين تشتري من المواقع الإلكترونية، وفى بعض الأوقات يحدث نصب.

 

محمود فوزى العلاقات العامة العروض الترويجية صدى البلد رشا مجدي صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

قبل شهر رمضان.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

يعني ضياع البطولة.. تحذير شديد من شوبير للاعبي الأهلي بشأن مواجهة الهلال

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

استعمار القمر والمريخ| السعودية تكشف خطتها نحو الفضاء خلال 2023

بث مباشر.. الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشهدان احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023

ثلاثي مصري مرشح.. من يتولى تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي فيريرا؟

بديلا لـ ديانج| أول صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

لحظة وصول السيسي والسيدة قرينته للمشاركة فى احتفالية الأم المثالية

ألفاظ وسيدة بالمقشة.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة كمبوند الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الخل يساعد في علاج الكوليسترول ومرض السكري

الدنيا ربيع والجو بديع.. يومك دافي أول رمضان وخد بالك في السحور

على قلبكم في رمضان.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

مع اقتراب رمضان.. كيف تكتشف المخلل الفاسد قبل الشراء

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ