كل شوية | تعليق ساخر من شوبير على استقالة أسامة نبيه من الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على استقاله أسامة نبيه المدرب العام السابق للزمالك أمس

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن طوال الفترة الماضية قام نبيه بالاستقالة عدة مرات قائلا “ كل شويه أسامه نبيه مشي أسامه نبيه رجع …مشي رجع مشي رجع ”

واضاف شوبير أن مجلس ادارة الزمالك قبل الاستقالة بالفعل وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد اليوم مشددا أن جماهير الزمالك أصبحت في وضع صعب.

واضاف شوبير أن الجماهير هي الضحية لما يحدث بفريق الزمالك من نتائج سلبية أو أداء سيئ مشددا أن الجماهير بحاجة لمزيد من التقدير.

وتابع شوبير قائلا “ كده الموضوع زاد عن حده وأصبح بزيادة”.