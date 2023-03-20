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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"تنمية المشروعات" يبحث مع "الجايكا" الاستفادة من الخبرة اليابانية في تحسين قدرة الشركات

صدى البلد

 عقد الأستاذ باسل رحمي اجتماعا مع مسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بحضور أويدا تاكافومي كبير مستشاري الوكالة لتنمية القطاع الخاص والسيدة ميادة مجدي ممثل أول إقليمي للوكالة اليابانية في مصر لمناقشة آليات الاستفادة من الخبرة اليابانية في تحسين القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة العاملة في القطاعات الصناعية والتصنيع الزراعي وذلك من خلال تقديم خدمات فنية متكاملة تساعدها على تحسين إنتاجيتها وزيادة كفاءتها  استمراراً للتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الجهات الدولية والمانحة لتقديم أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة

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وأكد باسل رحمي أن التعاون مستمر مع الجايكا لتطوير المشروعات الصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية وذلك وفقا لتوجيهات الدولة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم هذه المشروعات وتقديم مختلف التيسيرات لأصحابها مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع من جهة وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات وتقليل الصادرات من جهة أخرى. وأضاف أن الجايكا من أهم المؤسسات الدولية التي يتعاون معها الجهاز وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وبما يتفق مع خطة عمل الجهاز الحالية التي تعتمد على مراجعة خدمات دعم المشروعات التي يقدمها حاليا وتقييمها والعمل على تطويرها لمساعدة أصحاب هذه المشروعات على تقديم منتجات محلية تتمتع بالجودة المناسبة وتتفق مع المعايير العالمية.
وأشار رحمي إلى أنه قد تم الاتفاق مع الجايكا على أن يتم البدء بتطوير الخدمات التي يقدمها الجهاز للمشروعات العاملة في قطاع البلاستيك بمجمع ميرغم الصناعي بالإسكندرية بالإضافة إلى قطاعى التصنيع الغذائي والزراعي بالمنيا.
وجدير بالذكر أن وفد الوكالة اليابانية للتنمية الدولية قام خلال العام الماضي بعدد من الزيارات لأفرع الجهاز وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات للتعرف على الخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز وآليات تقديمها ومردودها على العملاء وقد أشاد ممثلو الوكالة بجهود الجهاز لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع الجهاز في الفترة المقبلة.
 

رئيس مجلس الوزراء المشروعات الصغيرة الدكتور مصطفى مدبولى جهاز تنمية المشروعات احتياجات السوق المحلي تنمية المشروعات وزارة التعاون الدولي

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