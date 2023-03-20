ألفاظ وسيدة بالمقشة.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة كمبوند الشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل فيديو مشاجرة كموند شهير بمنطقة الشيخ زايد.

تفاصيل فيديو مشاجرة الشيخ زايد

رصدت أجهزة أمن الجيزة، مقطع فيديو تضمن تعدي سيدة على شخص بالسب والشتائم ومحاولة التعدي عليه بالضرب، وفي وقت لاحق تلقت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أفاد بوقوع مشاجرة داخل كمبوند بالشيخ زايد بين سيدة وشخص.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات، حيث كشفت التحريات الأولية نشوب خلاف بين الطرفين بسبب نظافة حمام السباحة داخل الكمبوند، وتوجه الشخص الظاهر بالفيديو إلى جارته لمعاتبتها، لكنه تفاجأ بها تخرج ممسكة بيد عصا خشبية.

كما تبين من التحريات الأمنية في الجيزة، قيام الطرف الثاني بتصوير ما حدث وتسجيله لتقديمه إلى الأمن على حد قوله، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتصالح الطرفين.