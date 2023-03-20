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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليق صادم.. منشور مفاجئ لـ حلا شيحة بعد خلع الحجاب وأنباء طلاقها

حلا شيحة - معز مسعود
حلا شيحة - معز مسعود

كتبت الفنانة حلا شيحة، تعليقا صادما -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بعد الأنباء غير الرسمية التي ترددت حول طلاقها من الداعية معز مسعود، تزامنا مع خلعها الحجاب. 

وكتبت حلا شيحة، في ستوري إنستجرام: «أتعلم ما حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ .. أصبحت حرة».

 

حلا شيحة وأنباء طلاقها 

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها عبر حسابها بتطبيق انستجرام وأنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرسائل الغامضة على انستجرام.

ومازال معز مسعود يحتفظ بصوره مع حلا شيحة ويتابعها فقط على انستجرام ، لتكون هى الوحيدة ضمن قائمة متابعي معز مسعود، الأمر الذى جعل المتابعين يتكهنون بعدم انفصال الثنائى حتى الآن. 

 

حلا شيحة بدون الحجاب

وحرصت الفنانة حلا شيحة على الظهور في أكثر من صورة بدون حجاب وذلك عبر حسابها عبر انستجرام.

كما قامت حلا شيحة بحذف جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود وذلك عبر انستجرام .

وبعد أن حذفت الفنانة حلا شيحة جميع صورها من على حسابها بـ"إنستجرام" وأثارت الجدل بظهورها بدون حجاب، صدمت جمهورها من جديد بتصرف غريب، حيث كتبت فنانة في الوصف الخاص بحسابها وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتعجب ويتساءل: هل ستعود للفن مرة أخرى؟.

 

اعتزال حلا شيحة

قبل نحو عامين، شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها صورة رومانسية تجمعها بـ معز مسعود في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت حلا شيحة على الصورة: “بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا”.

وتابعت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة".

 

الغاء متابعة محمد رمضان

قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور" انستجرام".

 

الغاء متابعة تامر حسني

قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني على موقع تبادل الصور إنستجرام ؛ على الرغم من مشاركتهما مؤخرا في فيلم “مش أنا”.

منشور حلا شيحة
منشور حلا شيحة
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