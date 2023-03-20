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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز الثقافي الأفريقي بأسوان يستقبل وفدا طلابيا من كلية الآثار بدمياط

المركز الثفاى الإفريقى
المركز الثفاى الإفريقى بأسوان يستقبل وفد طلابى لأثار دمياط

استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان " متحف النيل الوثائقى سابقاً " رحلة من كلية الآثار بجامعة دمياط " قسم متاحف" حيث استمعوا للشرح المفضل عن مكونات المركز ورسالته وأهدافه ، وتجولوا داخل قاعات المركز المختلفة

كما شاهد الوفد الطلابى تراث دول حوض النيل وماكيتات السد العالي وخزان اسوان وقاعة الوزراء واهداءات الدول الافريقية وساحة الأنهار واحواض الأسماك والقاعة التفاعلية وغيرها من مكونات المركز .

المركز الثقافى الإفريقى 

وتعد رسالة المركز الثقافى الإفريقى هي الحفاظ على المياه ولفت نظر المصريين إلى قيمتها، لذلك يسعى المتحف إلى التوسع فى أنشطته الثقافية والترفيهية لنشر هذه الرسالة بصورة كبيرة ، وأن وزارة الري تعطي اهتمامًا خاصًا بالمتحف نظرًا لدوره الهام في توطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل من خلال الراوبط الثقافية المتبادلة، حيث تم تخصيص عدة قاعات لكل دولة بحوض النيل تحتوى على مقتنيات ومعلومات خاصة بها لزيادة توعية الزائرين ومدهم بداية معلومات جغرافية وتاريخية عن كل دولة . 

وبدأ العمل به خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، ولذا كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق لاستكمال العمل فى إنشاء المتحف وتخصيص الميزانية الخاصة به .

 

وفد طلابى

وقد بلغت تكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه، ويقع على مساحة 146 ألف متر مربع منها ألف متر مربع تخصيص من محافظة أسوان، والباقى من أملاك وزارة الرى تم تخصيص 129 ألف متر مربع للعرض المتحفى، ويضم قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، ويتكون المتحف من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه.

ويضم المتحف عددا من المقتنيات الأثرية تشمل 250 قطعة أثرية، تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط، كما أهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية هامة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل فى مصر.

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