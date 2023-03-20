عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلها بتتساق ..منى فاروق توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

منى فاروق
منى فاروق

وجهت الفنانة منى فاروق رسالة غامضة عبر ستوري انستجرام ، حيث وضعت فيديو لها وهي تغني أغنية اسف على الازعاج.

ونشرت منى فاروق مقطع من الاغنية يقول آسف على الإزعاج لساني فيش حاجة هنا حكماه كلها  بتتساق

txt

شوفت أبويا.. ريم البارودي تبكي بحرارة وتكشف سرا صادما عنها

txt

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

منى فاروق

 

حرصت الفنانة منى فاروق على مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها داخل الحرم المكي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

وظهرت منى فاروق في الصور وهي مرتدية ملابس الإحرام السوداء، وهى تطعم الحمام داخل الحرم المكى،  نالت اعجاب متابعيها.

 

 

 

وتتميز  الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

 

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

 

 

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة

مني فاروق الفنانة مني فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

الأزمات تحاصر إمام عاشور ومفاجأة حول انتقاله للأهلي | تفاصيل

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

موضوعات متعلقة

إيه الأسنان دي.. هند صبري تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر في بدايتها الفنية

شوفت أبويا.. ريم البارودي تبكي بحرارة وتكشف سرا صادما عنها

غدا.. عزاء الفنانة لبنى محمود بمسجد الحامدية الشاذلية

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة وقبلة قصي خولي وإصابة ياسمين صبري

الحلقة الـ11 من أسيل.. القبض على الحاج حامد الهلالي

المايسترو هاني فرحات: ثقة المطربين العرب مسئولية كبيرة

مفاجأة| إيمي سمير غانم تشارك في موسم رمضان المقبل.. تفاصيل

تعرض لحادث وفقدان صوته.. أحدث ظهور للمطرب مسلم.. شاهد

ترشيحاتنا

تعليق مفاجئ من الكرملين بشأن اتصال الرئيس الصيني بـ بايدن من روسيا

نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو

السجن 10 سنوات لمستريح البيتكوين بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

لأول مرة.. مراكز الإصلاح والتأهيل من دون غارمين وغارمات

دعا لمحاسبة المسؤولين.. وزير الخارجية الأمريكي يتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب جرائم حرب

أمريكا توجه اتهامات حادة للتنين الصيني والدب الروسي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باربي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

5 عادات سيئة تدمر الشعر.. تجنبيها فورا

تحذير عاجل من ارتفاع درجة حرارة الأرض بداية هذا العام.. ما الحل؟

تظهر على الفك.. علامة غريبة تشير لإصابتك بمشكلة في القلب

فيديو

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ