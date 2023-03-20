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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحوث الإسلامية عن توثيق الطلاق: يحفظ الحقوق المتعلقة بالمرأة والأبناء

عبد الله النجار
عبد الله النجار

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الذي تم التوافق عليه في الطلاق إذا طلق الزوج زوجته فطلاقه واقع؛ لأنه لا يقول أحد لفظ الطلاق إلا إذا استحالت العشرة بينهم.

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إذا ذهبتي فأنتِ طالق.. هل يقع في هذه الحالة؟|البحوث الإسلامية تفجر مفاجأة

ولفت «النجار» خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن بعض الرجال يريد أن يثبت رجولته فيكون لفظ طالق على لسانه في كل كلامه، وبشأن توثيق الطلاق ففائدته في حفظ الحقوق المتعلقة بالمرأة والأبناء، والذي يريد أن يطلق يذهب لتوثيق الطلاق عند المأذون ويعطي للمرأة حقها.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية: جملة «لو روحتي لأبوكي تبقي طالق» دي تعليق قسمي وهذا حلف ولا يعتبر حكم طلاق لأنه يندرج تحت حكم اليمين، وكفارته صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، والمحافظة على الأسرة مقصد شرعي ووطني وأخلاقي.

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