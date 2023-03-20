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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إذا ذهبتي فأنتِ طالق.. هل يقع في هذه الحالة؟|البحوث الإسلامية تفجر مفاجأة

الطلاق
الطلاق

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مبدأ الطلاق شيء بغيض إلى الله، وهو أبغض الحلال عند الله.

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وأضاف الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الطلاق يترتب عليه تدمير الأسرة وخراب البيوت".

 

وأشار الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية،: "الذي استقر عليه العمل وآراء الفقهاء قديما أن الرجل إذا طلق زوجته فإن طلاقه واقع باعتبار أن العصمة في يده"، موضحا: "الوصول إلى الطلاق يعني استحالة العشرة بين الزوجين".

 

وتابع الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية،: "الكثير من الوقائع التي تحكي تؤكد أن هناك استهال في الطلاق وإثبات للذات وتلاعب في الطلاق"، موضحا: "توثيق الطلاق سيثبت الحقوق الكبيرة التي تتعلق بالشرف والسمعة فضلا عن الحقوق المالية".

 

وأوضح الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية،: "الذي يريد أن يطلق وكان جادا في تصرفه يذهب للمأذون ويعطي زوجته حقوقها ويوثق الطلاق".

 

واسترسل: "الذي يقول لزوجته لو خرجتي أو إذا ذهبتي فأنتي طالق هذا ليس طلاق ويعتبر حلف ولا يعتبر في حكم الشرع طلاق وينتهي أمره بكفارة اليمين ولا يترتب عليه الطلاق".

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