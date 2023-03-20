إذا ذهبتي فأنتِ طالق.. هل يقع في هذه الحالة؟|البحوث الإسلامية تفجر مفاجأة

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مبدأ الطلاق شيء بغيض إلى الله، وهو أبغض الحلال عند الله.

وأضاف الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الطلاق يترتب عليه تدمير الأسرة وخراب البيوت".

وأشار الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية،: "الذي استقر عليه العمل وآراء الفقهاء قديما أن الرجل إذا طلق زوجته فإن طلاقه واقع باعتبار أن العصمة في يده"، موضحا: "الوصول إلى الطلاق يعني استحالة العشرة بين الزوجين".

وتابع الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية،: "الكثير من الوقائع التي تحكي تؤكد أن هناك استهال في الطلاق وإثبات للذات وتلاعب في الطلاق"، موضحا: "توثيق الطلاق سيثبت الحقوق الكبيرة التي تتعلق بالشرف والسمعة فضلا عن الحقوق المالية".

وأوضح الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية،: "الذي يريد أن يطلق وكان جادا في تصرفه يذهب للمأذون ويعطي زوجته حقوقها ويوثق الطلاق".

واسترسل: "الذي يقول لزوجته لو خرجتي أو إذا ذهبتي فأنتي طالق هذا ليس طلاق ويعتبر حلف ولا يعتبر في حكم الشرع طلاق وينتهي أمره بكفارة اليمين ولا يترتب عليه الطلاق".