العادات الغذائية الصحية لطلبة الكليات الرياضية.. رسالة ماجستير بجامعة بني سويف

حصلت الباحثة تقي أشرف فتحي الزعيري علي درجة الماجستير من كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف في العادات الغذائية لدى طلاب كليى التربية الرياضية وذلك في الرسالة المقدمة منها تحت عنوان "برنامج إرشادي غذائي مقترح واثره على العادات الغذائية لدى طلاب كلية التربية الرياضية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور حنان علي حسين أستاذ التربية الصحية ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية سابقا بكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، الدكتور أحمد علي حسن أستاذ التربية الصحية قسم علوم الصحة الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية سابقا كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، والدكتور المشرف أشرف عبد السلام العباسي أستاذ مساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث جامعة الفيوم والدكتور محمد حسين أحمد أستاذ مساعد ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.

حضر المناقشة الدكتور سيدة علي عبد العال وكيل الكلية للدراسات العليا بجامعة بني سويف والدكتور محمود عويس ومحمد نبيل والدكتور عبد العزيز الملا ولفيف من أهل وأصدقاء وزملاء الباحثة وعدد كبير من الشخصيات العامة بالمحافظة وذلك بدار الضيافة بجامعة بني سويف شرق النيل.

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