إسرائيل.. حزب نتنياهو يصوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي الذي تتبناه حكومته وسط احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف دولية.

تأثير لبادين

وسلطت تقارير عبرية، اليوم الاثنين، الضوء على الدور المحتمل لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التأثير على خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والليلة الماضية، أجرى بايدن محادثة هاتفية مع نتنياهو، تم خلالها مناقشة الخطة القضائية للائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وذلك لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للخطة داخل إسرائيل قبل أكثر من شهرين.

وتطالب إدارة جو بايدن ائتلاف نتنياهو بالعمل على التوصل إلى توافق مع أحزاب المعارضة الإسرائيلية بشأن الخطة القضائية، كما تؤكد أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب مرتبطة بالقيم المشتركة للديمقراطية والقانون.

وقال تقرير لموقع "ميكور ريشون" العبري، إن "هناك جهودا تبذل من معارضي الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو من أجل تحفيز الإدارة الأمريكية للتأثير على الخطة"، مشيراً إلى أن مناشدات عدة وصلت المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن.

وأوضح التقرير أن "سياسيين إسرائيليين وقادة الاحتجاجات طالبوا المسؤولين الأمريكيين بالعمل من أجل التأثير على ائتلاف نتنياهو فيما يتعلق بالخطة القضائية"، مبيناً أن أعضاء بالكونغرس الأمريكي وجهوا ذات الطلب لبايدن.

وأشار التقرير العبري إلى "الاحتجاجات التي نُظمت مؤخراً أمام القنصلية الأمريكية في تل أبيب، على اعتبار أنها شكل من أشكال الضغط على الولايات المتحدة للتأثير على الخطة القضائية، والتي ازدادت قوتها مؤخراً".

وأضاف التقرير: "الأسابيع الماضية شهدت عدة مظاهرات لمعارضي الإصلاح أمام القنصلية الأمريكية في تل أبيب، وطالب المتظاهرون بايدن بالعمل على وقف تشريعات الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو بالكنيست".

وبين أن "قادة الاحتجاجات اتصلوا مؤخراً بمسؤولين أمريكيين واقترحوا أن تهدد إدارة بايدن حكومة نتنياهو بإجراءات أكثر تحديداً"، لافتاً إلى أن هناك طلبات إسرائيلية من أجل اتخاذ إجراءات تزيد من الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف الخطة القضائية.

وشدد بايدن، خلال اتصاله الهاتفي بنتنياهو، على "إيمانه بأن القيم الديمقراطية كانت موجودة دائماً، ويجب أن تظل السمة المميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن المجتمعات الديمقراطية يتم تعزيزها من خلال الضوابط والتوازنات الحقيقية"، وفق التقرير العبري.