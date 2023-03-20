22 لاعبا في قائمة كفر الشيخ لمواجهة دكرنس بدوري الدرجة الثانية

أعلن كرم جابر، المدير الفني لكفر الشيخ، مساء اليوم، الإثنين اختيار قائمة تضم 22 لاعباً، استعداداً لمباراة دكرنس، التي تقام غداً، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصراً على إستاد كفر الشيخ، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

وتضم قائمة كفر الشيخ، كلاً من: محمود شكري، حسن صبري، مروان أحمد، أحمد أباظة، محمد رضا، بلال سالم، أحمد عبد المنعم ، محمود فتحي، شمس محارب، محمد أسعد، عمر عبد المنعم، محمود شعبان، أحمد نشأت، رفعت مفتاح، أسامة الحسيني، أحمد محارب، محمد نصر، عوض تهامي، محمود عبد الله، بلال زكريا، محمد إبراهيم، عبد المنعم عبد البصير.

ويدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، بينما يدخل دكرنس اللقاء في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، في حين يتصدر فريقا طنطا وجمهورية شبين المجموعة برصيد 40 نقطة لكل منهما، وبلدية المحلة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.