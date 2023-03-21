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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

المساوة في الأجر بين الجنسين والتأهيل للقيادة.. هدايا الرئيس السيسي للمرأة المصرية

المرأة المصرية
المرأة المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من القرارات لدعم المرأة المصرية، وذلك خلال مشاركته ظهر اليوم باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٣، وكانت أبرز القرارات التي وجه الرئيس الحكومة إليها هي المساوة بين أجور الجنسين. 

مساواة الأجر بين الجنسين.. قرارات رئاسية جديدة لدعم المرأة
الرئيس السيسي

قرارات الرئيس لدعم المرأة 

وجه الرئيس القيادة السياسية بإصدار عدد من القرارات، ومن ضمنها   تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

وتضمن التوجيه زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا في الدولة، والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

وأصدر أيضًا، قرار بالتوسع في دعم مشروعات الإدخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة في تنفيذ المشروعات الصغيرة وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

وأوضح الرئيس، أنه كلف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالمرأة لتسيير إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر.

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وأشار الرئيس، إلى ضرورة متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

المرأة المصرية بين التمكين والتهميش
المرأة المصرية 

 المجلس القومي للمرأة

وفي صدد ذلك، قالت صفاء حبيب، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تلك القرارات استكمالًا لمسيرة دعم المرأة المصرية التي يحرص عليها بشكل دائم، مشيرة أن الرئيس دائمًا يدعم المرأة المصرية بكل قوة ولا يتركها على مدار العام، وهذا يؤكد أن مشاكل المرأة المصرية من أولويات إهتمام الرئيس، وقدمت صفاء التهنئة لجميع أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، الذي يحتفل به العالم العربي غدًا، الموافق 21 مارس من كل عام، مشيرة أن هذا تقليد سنوي لتكريم الأمهات والاعتراف بدورهن في تنشئة الأجيال، وبناء المجتمعات والأوطان.

وأكدت حبيب – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس القومي للمرأة تقدم بأسمى معانى الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقراراته التى أصدرها اليوم لدعم المرأة المصرية، لأن تلك القرارات تعد فخر وسعادة لكل سيدة مصرية، وهي بمثابة هدية لجميع سيدات مصر في مناسبة عيد الأم، مشيرة أن المرأة المصرية تعد شريك أساسي في تنمية وبناء المجتمع المصري، وهي أيضًا مثال يحتذي به في العطاء والتضحية من أجل وطنها، والمحلس القومي للمرأة يعمل على نهج السيد الرئيس في تدريب المرأة وتعزيز دورها في التمكين لكي تصل إلى المناصب السيااسية من خلال بعض الدورات التي يطرحها المركز بشكل مستمر. 

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واختتمت حبيب، أن قرار الرئيس السيسي في شأن المساوة في الأجر بين الجنسين مهم للغاية، لأن هناك الكثير من السيدات الأرامل هي من تكون العائل الرئيسي للأسرة، وهي أيضًا من تقوم بالأنفاق الكامل من خلال عملها على تلك الأسرة، فلذلك هذا القرار يكون لصالح بناء مجتمع قوي من خلال أبناء تلك السيدات حتى تستطيع الأنفاق عليهم بشكل جيد يساعد في بناء أجيال جيدة تفيد المجمتع من خلال الشهدات التي سيحصلون عليها في مجالات مختلفة، لذلك فأن قرارات السيد الرئيس اليوم مهمة للغاية وفي تفاصيلها تناقش قضايبا شائكة.

هدية الرأيس للمرأة 

وفي سياق أخر، عبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها، قائلة:"قرارات السيد رئيس الجمهورية اليوم هى هدية القيادة السياسية للمرأة المصرية فى عيدها ، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة المصرية ".

 كما ثمنت رئيسة المجلس قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل،  والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم ، مؤكدة أنه قرار انسانى فى المقام الأول ،  ادخل السعادة والسرور على قلوب كثيرين المصريين قبيل شهر رمضان.

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