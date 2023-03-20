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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء عبد الخالق: عملت كملقن مسرحي أثناء دراستي

ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن بدايته الفنية كانت على خشبة مسرح المدرسة في الثانوية ثم الجامعة، والذي تعلم منهم الكثير، وعمل في المسرح كثيرا قبل الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وعمل في الثقافة الجماهيرية وقصور الثقافة ومسرح الدولة.

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه عمل كمساعد في الإخراج المسرحي كذلك، وتنفيذ الديكور خلال الجامعة، كما أنه عمل ملقن محترف في بعض المسرحيات ليونس شلبي وأحمد صيام ونسرين.

وأشار إلى أن الوقوف على خشبة المسرح مرعبة، مثلها مثل الوقوف أمام الكاميرا حيث يكون الأمر صعبا، لافتا أن أول وقوف حقيقي له أمام الكاميرا كان في فيلم "إنذار بالقتل" مع الممثل الراحل سمير غانم.

وأوضح أن أول نقلة في حياته كانت مسرحية "حكايات 1882" وكانت على مسرح الهناجر.

حكايات 1882 في المساء مع قصواء خشبة مسرح المدرسة ضياء عبد الخالق قصواء الخلالي

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