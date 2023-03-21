عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

دخول عروسان زفافهما
دخول عروسان زفافهما على "كارو" بحمار

للثقافات المختلفة تقاليد مختلفة وفي بعض الأحيان يمكن لهذه التقاليد أن تحول لحظات معينة في الحفل إلى كتلة من المرح.

انتشر مقطع فيديو على إنستجرام يوثق أحد هذه التقاليد حيث يدخل العروس والعريس إلى مكان زفافهما على عربة "كارو" مزينة بالورود يجرها حمار.

تم تصوير مقطع الفيديو في حفل زفاف في باكستان، وقد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

دخل العروسان إلى حفل زفافهما على عربة يجرها حمار مما ترك المعازيم في حالة من الدهشة والذهول.

في حين أن العربة قد لا تبدو فاخرة وبسيطة إلى حد ما ولكنها تركت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الإعجاب ببساطة الفكرة.

للثقافات المختلفة تقاليد مختلفة وفي بعض الأحيان يمكن لهذه التقاليد أن تحول لحظات معينة في الحفل إلى كتلة من المرح.

انتشر مقطع فيديو على إنستجرام يوثق أحد هذه التقاليد حيث يدخل العروس والعريس إلى مكان زفافهما على عربة "كارو" مزينة بالورود يجرها حمار.

تم تصوير مقطع الفيديو في حفل زفاف في باكستان، وقد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

دخل العروسان إلى حفل زفافهما على عربة يجرها حمار مما ترك المعازيم في حالة من الدهشة والذهول.

في حين أن العربة قد لا تبدو فاخرة وبسيطة إلى حد ما ولكنها تركت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الإعجاب ببساطة الفكرة.

https://www.instagram.com/reel/CpM0PPbKwMW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

عروس زفاف عروسان زفاف الكارو باكستان حفل زفاف مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

ترشيحاتنا

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

السعر الجديد لـ سيارة أوبل كروس لاند في السوق المصري| صور

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح .. أم في أحدهما؟.. وحكم قراءة القرآن قبل الفجر

سعر الدولار بـ 10 بنوك اليوم الثلاثاء 21-3-2023

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل الحيوانات في قانون العقوبات المصري

برومو رامز نيفر إيند يحدث جدلا| السقا يأكل ثعبانا.. وضحية تكشف حقيقة الفبركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ