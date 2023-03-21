دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

للثقافات المختلفة تقاليد مختلفة وفي بعض الأحيان يمكن لهذه التقاليد أن تحول لحظات معينة في الحفل إلى كتلة من المرح.

انتشر مقطع فيديو على إنستجرام يوثق أحد هذه التقاليد حيث يدخل العروس والعريس إلى مكان زفافهما على عربة "كارو" مزينة بالورود يجرها حمار.

تم تصوير مقطع الفيديو في حفل زفاف في باكستان، وقد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

دخل العروسان إلى حفل زفافهما على عربة يجرها حمار مما ترك المعازيم في حالة من الدهشة والذهول.

في حين أن العربة قد لا تبدو فاخرة وبسيطة إلى حد ما ولكنها تركت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الإعجاب ببساطة الفكرة.

للثقافات المختلفة تقاليد مختلفة وفي بعض الأحيان يمكن لهذه التقاليد أن تحول لحظات معينة في الحفل إلى كتلة من المرح.

انتشر مقطع فيديو على إنستجرام يوثق أحد هذه التقاليد حيث يدخل العروس والعريس إلى مكان زفافهما على عربة "كارو" مزينة بالورود يجرها حمار.

تم تصوير مقطع الفيديو في حفل زفاف في باكستان، وقد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

دخل العروسان إلى حفل زفافهما على عربة يجرها حمار مما ترك المعازيم في حالة من الدهشة والذهول.

في حين أن العربة قد لا تبدو فاخرة وبسيطة إلى حد ما ولكنها تركت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الإعجاب ببساطة الفكرة.

https://www.instagram.com/reel/CpM0PPbKwMW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=