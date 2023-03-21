دعاء يوم 29 شعبان.. بـ25 كلمة يقضي الله جميع حاجاتك ويغفر ذنوبك كلها

يحين اليوم موعدنا مع الفرج والسعادة ، من خلال دعاء يوم 29 شعبان الذي يعد أفضل ما وسيلة لاغتنام بركات وخيرات اليوم التاسع والعشرين من شعبان ، وذلك لأن الدعاء عبادة وكذلك من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأزمنة المباركة وتأتي أواخر شهر شعبان من بينها، حيث قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إنه شهر يغفل عنه الناس، ومن ثم ينبغي اغتنامه ، بالدعاء وحيث نشهد اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإنه يحين موعدنا مع السعادة والفرج من خلال دعاء يوم 29 شعبان لعلنا به نكن من الفائزين.

دعاء يوم 29 شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله هليه وسلم - أخبرنا وحثنا على الدعاء في كل وقت وعلى أي حال ، كما أوصى بتحري أوقات الاستجابة ، من هنا لا يمكن تفويت دعاء يوم 29 شعبان المبارك .

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن أفضل صيغة مستحبة من دعاء يوم 29 شعبان هي جوامع الدعاء ، ومنه: «اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ لنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا».

دعاء يوم 29 من شعبان