وحشتيني.. رسالة مؤثرة من فيفي عبده لوالدتها في يوم الأم

تذكرت الفنانة فيفي عبدة، والدتها الراحلة في عيد الأم، بمنشور حزين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام اقوله بس انتي وحشتيني اوي والله الله يرحمك كل عيد ام وكل الامهات بخير وربنا يرحم الأموات منهم”.

من جانب آخر، كشفت فيفى عبده، عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة هناك مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبده فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمني إلا أنني قفزت فوق أحد الأشياء العالية”.

وأضافت فيفي عبده: وكان النمر فى حالة من السكينة ولم يهاجمني وبعدها أنقذوني ولكن عشت لحظات عصيبة وبمجرد عودتنا إلى القاهرة طلبت من زوجي الطلاق مباشرة.