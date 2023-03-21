بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشحاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصام موتوسكيلين بطريق العزازي – فاقوس وتم نقلهم الي مستشقي فاقوس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال كلا من "فتحي م ع م" 35 سنة عامل زراعي مقيم العزازي دائرة مركز فاقوس مصابا بكسر بالفخذ الأيسر و "عمرو ا م ع" 15 سنة طالب مقيم العزازي مصابا بسحجات بالوجة و"محمد ع ع ح" 19 سنة عامل عادي مقيم الحسينية مصابا بكسر بالفخذ الأيسر و"شحته م ع م" 39 سنة عامل زراعي مقيم العزازي مصابا بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصام موتوسكلين بطريق العزازي – فاقوس وتم نقلهم الي مستشقي فاقوس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.