إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

تحسنت الأحوال الجوية في مناطق محافظة شمال سيناء، بعد تعرضها الي طقس سيء استمر ٣ أيام متتالية .. توقفت على إثرها حركتي الملاحة والشحن بميناء العريش البحرى بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح ،وتأثرت بسببها الأسواق التجارية ونشاط الزراعة والصيد.

استئناف حركة الملاحة بميناء العريش :

حيث تم استئناف حركة الملاحة وعمليات شحن السفينة الراسية في حوض ميناء العريش البحرى ، وذلك بعد إعلان ، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إعادة تشغيل ميناء العريش البحري مرة أخرى .

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن لتصدير الأسمنت والملح الي الأسواق الخارجية .