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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

العادات والتقاليد بمحاضرة تثقيفية بقصر العريش وأنشطة متنوعة بثقافة شمال سيناء

صدى البلد

استكمل قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء ، نشاطه بحوار مفتوح مع الرواد حول " السكان وعاداتهم وتقاليدهم"، فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتنمية المهارات الفنية والإبداعية ورعاية الموهوبين والمبدعين، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

يأتى ذلك بناء على توجيهات  الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة برعاية الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية ونشر الوعى الفنى والثقافى على مستوى الجمهورية.

 أجرى الحوار آية مصطفى بكالوريوس إدارة أعمال، تحدثت عن اختلاف العادات والتقاليد من دولة لأخرى و داخل الدولة الواحدة بين القرى والمدن الأخرى وشرحت، معنى كلمة التقاليد والعادات المكتسبة من الآباء والأجداد.... الخ ، تحت إشراف الفنانه إيناس سمير مدير القصر.

 

كارت معايدة:

 

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ، مسابقة فنية فى الرسم  ، عن أجمل كارت معايدة للأم المصرية، بتوجية من جمال ابراهيم مدير المكتبة، وفى قصر ثقافة الشيخ زويد قدم أشرف خيرت مدير القصر قصيدة بمناسبة عيد الأم.

 

وفى بيت ثقافة قاطية بادارة أحمد عبدالصاحى، قام مسئول النشاط ممدوح صالح بشرح كتاب " تربية الطفل بين الماضى والحاضر " تأليف فتحية حسن سليمان، تلى الشرح حوار مفتوح مع الرواد حول موضوع الكتاب.

 

وفي  بيت ثقافة المساعيد ، أشرف أحمد صابر على اكتشاف و تنمية موهبة من رواد البيت فى الغناء.

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محافظ شمال سيناء: انشاء محطات لتحلية المياه بمختلف قري وتجمعات الشيخ زويد


 

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