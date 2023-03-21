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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متضيعوش وقت.. رسالة مؤثرة من هالة صدقى فى عيد الأم.. شاهد

هالة صدقى ووالدتها
هالة صدقى ووالدتها

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي بتطبيق"إنستجرام" صورة من مرحلة الطفولة تجمعها بوالدتها .

وعلقت عليها :"يا ماما يا امه يا امتي سلاماتي احتراماتي قبلاتي، دي ملكة قلبي انا الله يرحمها كل واحد انهارده يروح يبوس ايدين ورجلين أمه ومتضيعوش وقت، كل سنة وانتم بخير".

وعبّرت الفنانة هالة صدقي، عن استيائها بسبب تعرضها للحسد بعد طرح برومو مسلسل “جعفر العمدة”.

وكتبت هالة صدقي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “حبايب قلبي بعض المواقع اتريقت لما عملت بوست وقلت اننا بنتعب واننا ممكن حياتنا تروح بسبب صعوبة شغلنا ومواعيدها ،وطبعا السواد الأكبر أن ربنا لم يعطهم نعمه الرضا بل ابتلاهم بانهم يبصوا لرزق غيرهم وانهم يضيعوا وقتهم ومجهودهم في الحقد علي الغير”.

وتابعت قائلة: “وطبعا زي ما شفتوا كاوتش عربيتي من غير مناسبه واحتراق كل مواتير الكهرباء في بيتي ، وظهور غراب علي شرفتي كل يوم، غير حاجات كتير ، وكل ده بعد نزول البرومو بتاعي مسلسلي جعفر العمده ، بشكرهم لحسدهم لاني كده اطمنت ان شاء الله المسلسل يعجبكم ودعوه صافيه ، كل اللي بيحسد ربنا يكرمه بكل مصائبنا”.

 كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل أعمال الفنية في الموسم الرمضاني 2023، مشيرة إلى أنها تشارك ضيف شرف في مسلسل سره الباتع.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أن مسلسل سره الباتع ملحمة شعبية مهمة وكبيرة، والمسلسل لونه مختلف، ونفتقده منذ فترة طويلة، وكنا نتمنى وجود هذه النوعية من الأعمال الفنية، وأنا سعيدة بعودة خالد يوسف لعالم الفن من جديد".


وتابعت هالة صدقي ،أن هذا المسلسل سيكون 30 فيلم سينمائي وليس 30 حلقة من مسلسل، وضيف الشرف في المسلسل له دور مهم ومؤثر".

وأكملت الفنانة، أنها تشارك في مسلسل جعفر العمدة، وهو مسلسل شعبي اجتماعي رمضاني، والحقيقة أن الهدف عندي هو العمل مع المخرج محمد سامي، لأنه مخرج يحب الممثل ولديه القدرة على إخراج طاقة الممثل.

الفنانة هالة صدقي هالة صدقي مسلسل سره الباتع مسلسل جعفر العمدة مسلسل “جعفر العمدة” الموسم الرمضاني 2023

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