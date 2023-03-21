اخبار التعليم .. إنشاء أول مركز لزراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة القاهرة.. عقد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس أول إبريل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

في رمضان| عقد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس أول ابريل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس ، في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل أي خلال شهر رمضان المبارك .

وزير التعليم ومحافظ الجيزة يشهدان احتفالية «قادرون مبدعون» بمدرسة السعيدية

يشهد الآن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات احتفالية “قادرون مبدعون” التي تقام بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية.



خاص| إنشاء أول مركز لزراعة الأعضاء في مستشفيات جامعة القاهرة.. تفاصيل

كشف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة القاهرة، موقف المستشفيات من عمليات زراعة الأعضاء بعد التطورات الكبيرة التي تحدث داخل المستشفيات و خاصة مستشفى قصر العينى .



خبير تعليم يقدم نصائح هامة إلى طلاب المدارس للمذاكرة الفعالة في رمضان

ساعات قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم بأجوائه الروحانية المبهجة التي ننتظرها من العام للعام، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم، الثلاثاء، هلال شهر رمضان، ويتم إعلان موعد غرة رمضان بعد المغرب.



رئيس جامعة سوهاج يوزع كرتونة رمضان للعاملين الأكثر احتياجاً

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج في توزيع كراتين من المواد الغذائية، على العاملين الأكثر احتياجا بالجامعة قبل حلول شهر رمضان المبارك.



مدرسة بالجيزة تهدد الطالبات : "يا تسلموا التابلت يا نبلغ الشرطة"

وجهت مدرسة الشهيد محمد رحيم ث بنات بمحافظة الجيزة رسالة تحذيرية مفاجئة هددت فيها مجموعة من الطالبات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بتحرير محاضر في الشرطة ضدهن.

تمويل العلوم والابتكار: النشر العلمي في مصر حقق تقدما نتيجة لدعم الهيئة



قال الدكتور ولاء شتاء رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الهيئة حريصة على اختيار العديد من المشروعات لتمويلها من أجل المساهمة في حل التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر.



تهديد عاطفي.. القصة الكاملة لإلقاء طالبة بنفسها من الطابق الرابع في مدرسة بالدقهلية



كشفت التحقيقات التي اجرتها مباحث مركز شرطة المطرية محافظة الدقهلية في واقعة إصابة طالبتين بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية، بإصابات بالغة وكسور بعد قيام إحداهما بإلقاء نفسها من الطابق الرابع رغبه منها في إنهاء حياتها بسبب تلقيها تهديدات من أحد الأشخاص تربطها به علاقه عاطفية، وتصادف سير طالبة زميلتها بفناء المدرسة لتصاب هي الأخرى لسقوطها علي رأسها، وتم نقل الحالتين الي مستشفي المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم .

افتتاح معرض سوق الخير بكلية التجارة جامعة عين شمس

افتتح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس معرض سوق الخير بالكلية يوم الأثنين الموافق 20 مارس 2023 ، بحضور الدكتور ممدوح عبد العليم موافى .. مدير البرامج الجديدة بالكلية ووكيل الكلية السابق لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة حنان حسين (المشرف على أعمال سوق الخير) مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة ورائد اسرة انفنتى بالكلية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية ، وذلك بالتعاون مع مبادرة إيدى بتتكلم ورابطة متحدى الإعاقة.