ننشر نموذج لوحات لغة الاشارة المقرر تعميمها في المدارس

حصل موقع صدى البلد على نموذج اللوحات الاسترشادية الخاصة بلغة الاشارة التي قررت وزارة التربية والتعليم تعميمها في المدارس.

وتضم اللوحات الاسترشادية الإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية ودمجها في كتب القيم واحترام الآخر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تستهدف هذه الخطوة رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب ذوي الهمم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم.