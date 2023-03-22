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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال الشهر الكريم .. جامعة حلوان الأهلية والحكومية : تقليل ساعات اليوم الدراسي .. وتغير جداول المحاضرات لتخفيف العبء على الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان : تقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من الخميس 
  • السيد قنديل : تغيير بجداول محاضرات جامعاتي حلوان الاهلية و الحكومية طوال شهر رمضان 
  • صيدلة حلوان : نسعي لتخيف العبئ علي الطلاب خلال شهر رمضان
  • جامعة حلوان : اقامة امتحانات الميد تيرم في موعدها دون تغيير  

 

كشفت جامعات حلوان “ الحكومية ، الأهلية ” تغير مواعيد المحاضرات بالكليات ابتداء من الخميس اول ايام شهر رمضان المريم و طوال الشهر و انتظام عملية الحضور بالجامعة وامتحانات الميد تيرم . 


قال رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل إن العملية التعليمية مستمرة خلال شهر رمضان 2023، دون توقف علي مستوى كافة الكليات، وسيكون نظام الدراسة حضوريا أو أونلاين حسب طبيعة الدراسة بكل كلية.

 

وتابع الدكتور السيد قنديل أن الكليات راعت خلال إعداد جداول شهر رمضان  ظروف مواعيد الطلاب حرصا علي توفير راحة لهم، وكشف أنه من المقرر أن  ينتهي اليوم الدراسي قبل موعد أذان المغرب بمدة لا تقل عن ساعتين خلال شهر رمضان  ليستطيع الطلاب الوصول الي منازلهم قبل موعد الإفطار.

وكشف الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان ان الكلية تسعي خلال شهر رمضان  لتوفير كل احتياجات الطلاب وتخفيف العبء عليهم،لتوفير عملية تعليمية سليمة لهم قادرة علي اعداد خريجين متناسبين مع متطلبات سوق العمل .

وأوضح عميد صيدلة حلوان ان الكلية  لا تدعم  نظام التعليم و المحاضرات الأونلاين ولن يتم اللجوء الية خلال شهر رمضان ، لأنها كلية الصيدلة كلية عملية وتطلب الحضور والالتزام من طلابها.

وقال الدكتور سامح سرور ، أنه سيتم التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية خلال التواجد بالجامعة و خارجها وسيكون هناك تباعد اجتماعي بينهم داخل المحاضرات ، وذلك يأتي إطار حرص الكلية على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتابع الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إنه جاري العمل علي تعديل جداول المحاضرات بالكلية سعيا لتقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك 2023، مؤكدا أن مدة المحاضرة خلال شهر رمضان لن تتعدي زمن ٤٥ دقيقة .

وأوضح عميد صيدلة حلوان أن الدراسة خلال شهر رمضان المبارك 2023 ستكون حضوريًا داخل القاعات بالكلية دون اللجوء إلى نظام الأونلاين، مؤكدًا أن إعلان جداول المحاضرات للطلاب سيكون قريبًا والتغيير سيكون في المدة الزمنية الخاصة بالمحاضرة فقط.

وكشفت ادارة جامعة حلوان الاهلية ان الدراسة بالجامعة الاهلية مستمرة حضوريا بالجامعة خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ ولا يوجد تغير في نظام التعليم وان ما سيتم هو تعديل بتوقيت المحاضرات لتتناسب مع مواعيد الطلاب لينتهي اليوم الدراسي الساعة الرابعة عصرا . 

واوضحت جامعة حلوان الاهلية انه بالنسبة لامتحانات الميد تيرم ستقام بموعدها كما هو مقرر و سيتم تعديل توقيتاتها للتناسب مع الطلاب ليتم توفير عملية تعليمية سليمة لهم . 

جدير بالذكر انه اطلقت  أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الطب بالجامعة مبادرة صحتك تهمنا، و التي تهدف إلي الاطمئنان علي سلامة وصحة الطلاب خلال الشهر الكريم وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف  الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، و الدكتور كريم همام رائد الأسرة .

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