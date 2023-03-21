رسالة مصطفى شعبان للأمهات في عيد الأم: أسمى آيات الوفاء والصبر والتضحية

هنأ النجم مصطفى شعبان الأمهات بمناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، ووجه رسالة لجميع الأمهات عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلاً: «أتوجه بالتهنئة إلى كل أم صاحبة أسمى آيات الوفاء والصبر والتضحية، دمتن بخير وسلام، وأدعو الله عزوجل أن يرحم من فارقت الحياة منهن بقدر ما قدمن من عطاء».

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى شعبان حقق ملايين المشاهدات وتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب مسلسله الجديد «بابا المجال» والذي ينافس من خلاله في دراما شهر رمضان 2023.

مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن في مقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، جومانا مراد، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.