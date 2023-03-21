تعريف طلبة جامعة العريش عمليات خدمات البريد بنظام التحول الرقمي.. تفاصيل

نظمت منطقة بريد شمال سيناء حملة لتعريف طلبة كلية التجارة بجامعة العريش عمليات خدمات البريد بنظام التحول الرقمي على مدار 3 أيام، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة وعبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة، و الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

التحول الرقمي

حيث تم لقاء الطلبة للتعريف بخدمات البريد المصري وما يقدمه من خدمه مميزة للمواطنين حيث تهدف الحملة إلى تفعيل توجيهات الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى وتنشيط استخدام ذلك من خلال فيزا يلا وباقى الفيز الأخرى.

كما تهدف الحملة الترويجية خدمات البريد المصرى المتنوعة وخدمة "وصلها" وهى أحدث خدمات البريد المصري والتى تهدف إلى خدمة العملاء ومساعدتهم فى نقل وشحن منتاجتهم واستلامها من محل العميل وتوصيلها إلى المستلم محل إقامته مع توفير التغليف مجانا والخدمة تقدم بأسعار تنافسية جدا، بالإضافة إلى خدمات المرور والـحوال المدنية وفتح جميع أنواع الحسابات توفير، جارى فضى، جارى ذهبى.

ويقدم البريد المصري منطقة شمال سيناء خدمات الشهر العقارى داخل مكاتب البريد من بيع جميع النماذج والطوابع والذمة المالية وبيع كراسات الإسكان وقبول إيداع المقدم والأقساط وصرف جميع أنواع المعاشات وإتاحة الصرف والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، والتى تصل بشمال سيناء، إلى عدد 8 ماكينات وصرف كوبونات الذكاة لصالح مشيخة الأزهر، وقبول التبرعات لعدد كبير من المؤسسات الخيرية الرسمية.





