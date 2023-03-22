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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف توقعاته بشأن سعر الفائدة بعد اجتماع الخميس 30 مارس.. شاهد

بنوك
بنوك

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس 30 مارس يأتي لتحديد سعر الفائدة.

وأضاف "بدرة“، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج ” يحدث في مصر “ ، والمذاع على فضائية ”إم بي سي مصر" أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في سعر الفائدة وفق الملاءة المالية، لافتًا إلى أن بعض مستفيدي شهادات الـ18% سوف يتوجهون إلى بنك ناصر للحصول على شهادات بعائد أكبر.

واسترسل: من المتوقع طرح شهادات إدخار جديدة بعائد أعلى في الأيام المقبلة، ومن المتوقع رفع سعر الفائدة في مصر بغض النظر عن قرار الفيدرالي الأمريكي.

مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي برنامج ” يحدث في مصر ح شهادات إدخار توك شو

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