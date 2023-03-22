قرار مفاجئ من إدارة الزمالك ضد اللاعبين .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك انقسامًا في الزمالك بشأن التعاقد مع المدير الفني الجديد في ظل وجود رغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي بينما يطالب البعض بتعيين مدرب مصري، وستتضح ملامح الجهاز الفني الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك اتفاق مع مدرب أجنبي وخالد جلال مازال في الصورة، لكن تم إنهاء العقد بالتراضي مع فيريرا وسيحصل على مستحقاته المالية على 3 أقساط".

وأضاف: "عقد يوسف نبيه مع الزمالك مقابل 70 ألف جنيه فقط، وطالبت بتجديد عقده مرارًا وتكرارًا خلال الفترة الأخيرة، ولا أصدق قيمة ما يتقاضاه حاليًا مع النادي، خصوصا أنه شارك في الموسم الماضي وقدم مستوى جيدًا".

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك ضد اللاعبين

وواصل: "الزمالك يدرس وضع بند في لائحة الفريق ووضع بند يتعلق بتوزيع نسبة عقود اللاعبين على البطولات، بحيث يتم خصم أي نسبة حال خسارة أي بطولة سواء الدوري أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا، وهذا القرار جاء بسبب ما حدث في الموسم الجاري وخسارة العديد من الألقاب".