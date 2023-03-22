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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يموت من يقربها.. أسرار بحيرة النطرون ذات اللون الأحمر في إفريقيا

بحيرة النطرون شمال
بحيرة النطرون شمال تنزانيا Lake Natron

تعتبر بحيرة النطرون الواقعة في تنزانيا بإفريقيا من أغرب المسطحات المائية على وجه الأرض لدرجة أن التفكير في السفر إليها شُبه بالسفر إلى سطح القمر، كما تعد بحيرة النطرون واحدة من أكثر البحيرات هدوءا ورعبا في القارة الإفريقية. 

 

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن بحيرة النطرون  الحمراء اللون: 

1-بحيرة النطرون اشتهرت باسم “بحيرة الدماء الحمراء” نظرا للون مياهها الغريب. 

2- يأتي اللون الأحمر أو مزيج اللون الأحمر والبرتقالي لـ “بحيرة النطرون” بسبب ارتفاع مستويات البكتيريا في مياهها وكذلك الطحالب الموجودة بها.

3- تحتوي مياه بحيرة النطرون في تنزانيا  على نسبة حموضة عالية يمكن أن تحرق عيون وبشرة أي شخص أو حيوان يلمسها. 

بحيرة النطرون شمال تنزانيا Lake Natron

بحيرة النطرون شمال تنزانيا 

4-بحيرة  النطرون أو “الدماء الحمراء القاتلة” تحول الحيوانات الميتة إلى كائنات غريبة تشبه “الأحجار” نتيجة تراكم أملاح الكالسيوم على أنسجة جسمه. 

5- مستوى pH في بحيرة النطرون يصل إلى 10.5 وقد يزيد حيث تأتي هذه المستويات من كربونات الصوديوم والمعادن الأخرى التي تتدفق إلى البحيرة من التلال المحيطة.

6- تصل درجات الحرارة الشديدة في بحيرة النطرون إلى  140 درجة فهرنهايت (60 درجة مئوية) مع وجود مستويات عالية من القلوية. 

بحيرة النطرون شمال تنزانيا Lake Natron

Lake Natron

7-تغذي بحيرة النطرون الأنهار والينابيع الساخنة، ولا تصب في أي نهر أو بحر. 

8- المطر الذي يسقط على بحيرة النطرون وهمي “يتبخر قبل أن يصل إلى السطح”.

9- مياه بحيرة النطرون سامة للجسم نظرا لكمية الرواسب الكبيرة بها من الملح والصودا. 

بحيرة النطرون شمال تنزانيا Lake Natron

the red lake in Tanzania

10- علق مصور الحياة البرية السابق، نيك براندت إثر نشره العديد من الصور للحيوانات الميتة والمحفوظة في النطرون على زيارته لها، قائلا: “وجدت عدد كبير من الحيوانات النافقة التي تبدو وكأنها محنطة على طول ساحل البحيرة الغريبة، ومنها الخفافيش”.

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بحيرة النطرون شمال تنزانيا Lake Natron
بحيرة النطرون شمال تنزانيا Lake Natron

 

 

 

 

 

 

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