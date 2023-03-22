ناقد رياضي يثير الجدل: لاعبون كبار سيرحلون عن الزمالك نهاية الموسم

فجّر الناقد الرياضي أحمد الخضري، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل لاعبين كبار عن الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وقال “الخضري” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيريرا كان يجب رحيله من فترة طويلة، وله رصيد كبير عند جمهور النادي، وسيظل من أبرز المدربين الذين قادوا الفريق، وقد يكون هناك ظروف في الموسم الحالي لم تساعده مثل مستوى اللاعبين وتقدمه في السن لكنه أخطأ في قرار العودة بعد رحيله".

وأضاف: "يوسف نبيه لديه عرض من بيراميدز مقابل 7 ملايين جنيه سنويًا وعرض الزمالك الأخير لم يتخط المليون ونصف سنويا للتجديد، وموضوع ابن النادي انتهى".

رحيل لاعبين كبار عن الزمالك

وأكمل: "هناك مفاجآت كبرى في نهاية الموسم، بعض الأسماء الكبيرة سيرحلون عن الزمالك، ولكن لن أفصح عن الأسماء في الوقت الراهن".

وتابع: "الزمالك لديه لاعبون كثيرون مميزون، وبعضهم مُعار لفرق أخرى، مثل حمدي علاء الذي انضم لنادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة، وعقد يوسف نبيه وصل لـ60 ألف جنيه بعد خصم الضرائب، وهو لديه عقد قديم، على عكس سيف جعفر الذي يتقاضى راتبًا ماليًا كبيرًا بفضل والده رغم أن فيريرا كان يرغب في رحيله بداية الموسم".

وأتم: "محمود شبانة لاعب جيد أيضًا ولا أعرف سر ابتعاده عن المباريات الأخيرة".