شأن داخلي..أول تعليق لحسام حسن على انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

علق حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، على انسحاب الأهلي من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وكان من المفترض أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري في دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة قبل أن يقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء الاعتذار عن المشاركة.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: “انسحاب الأهلي؟ شأن داخلي ليس لنا علاقة به، الأهلي أخذ القرار الذي يناسب ظروفه، لأنه يشارك في بطولات كثيرة”.

وتابع: “أنا شايف أن كأس الرابطة بطولة مهمة لكل الأندية ونجحت في الموسم الماضي، الأهلي عنده فريق تاني كان يستطيع أن يلعب به مباراة المصري مثل خالد عبدالفتاح، أيمن أشرف، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أفشة، حسين الشحات، محمد شريف، القندوسي”.

انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

واختتم: “لو كنت مكان كولر؟ مقدرش أجاوب مثلما تحدثت أن النادي الأهلى أعلم بظروفه وظروف فريقه ولكن نحن تعودنا على تواجد الأهلي في كل البطولات”.