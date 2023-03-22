حفر واختباء .. حيوانات الغرير تعطل حركة القطارات في هولندا

توقفت حركة القطارات في شمال وجنوب هولندا، بسبب حيوانات الغرير التي اختبأت تحت خطوط السكك الحديدية، ما أجبر السلطات على إلغاء رحلات على خطين على الأقل.

وبعد ظهر يوم الثلاثاء، توقفت جميع القطارات على خط مزدحم يربط بين مدينتي دن بوش وبوكستيل في الجنوب بعد أن حفرت الحيوانات في الأرض التي تحمل القضبان.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، ذكرت شركة السكك الحديد الوطنية أن الخط سيتوقف عن الخدمة لمدة لن تقل عن أسبوع.

ولفتت شركة "بروريل" التي تتولى صيانة شبكة السكك الحديد الهولندية في بيان إلى أن الحفر يعني أن "القضبان يمكن أن تهبط، ومن ثم لم يعد من الممكن ضمان سلامة حركة القطارات".

وكانت حيوانات الغرير قد حفرت في وقت سابق من هذا الشهر أيضًا تحت القضبان بالقرب من قرية مولكويروم الواقعة في مقاطعة فريزلاند شمالا، ما أدى إلى توقف الخط عن الخدمة حتى الشهر المقبل بينما يسعى العمال للحصول على إذن لنقل الحيوانات.