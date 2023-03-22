شوبير يحسم الجدل بشأن عقوبة الأهلي ضد الشناوي وطاهر

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة توقيع عقوبة علي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن طاهر محمد طاهر متعاقد مع شركة عالمية لتصوير اعلان في الامارات والشركة قامت بإرسال دعوة له للسفر للامارات.

واضاف أن الأمر تم بمعرفة مجلس إدارة الأهلي مشددا أن الحديث عن عدم التزام الشناوي مثير الدهشة خاصة وأنه كابتن الفريق وأكثر الاعبين الملتزمين.

وأكمل شوبير أن الاهلي لن يقوم بتوقيع اي عقوبه علي الشناوي وطاهر محمد طاهر مشددا أن الإعلان لم يلمسا كرة القدم

وتابع أن “اللي عنده فيديوهات ليهم بيلعبوا كره هناك يبعتها ” مشددا أن نجوم الكرة العالمية يقومون بتصوير اعلانات مثل محمد صلاح ونيمار.