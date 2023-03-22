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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Realme C55 منافس هواتف آيفون 14 برو

Realme C55
Realme C55

طرحت شركة ريلمي Realme الصينية، هاتفها منخفض التكلفة Realme C55، للبيع في الأسواق الهندية، بعد أسبوعين من إعلانها الأولي في إندونيسيا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي Realme C55، بميزة Mini Capsule التي تعرض مجموعة من المميزات على غرار الجزيرة الديناميكيةDynamic Island التي تقدمها شركة آبل الأمريكية، بهواتف آيفون 14 برو، داخل فتحة كاميرا تقليدية مثقوبة في المنتصف، يتم توسيعها لعرض الإخطارات وتنبيهات البطارية واستهلاك البيانات جنبًا إلى جنب مع فتحة ثقب على الشاشة.

 

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سعر ومواصفات Realme C55

تشتمل بقية المواصفات بهاتف ريلمي Realme C55، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Helio G88 المقترنة بوحدة معالجة الرسومات Mali-G52، ويقترن بذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

Realme C55

وزودت ريلمي هاتف Realme C55، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50 % في غصون 29 دقيقة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف ريلمي Realme C55، على مستشعر إمامي بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED.

Realme C55

ويعمل هاتف Realme C55، بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI المخصصة والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

يتوفر هاتف ريلمي Realme C55، في لونين هما: الأسود والأصفر المشرق، مقابل سعر يبدأ من 133 دولار (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 64 جيجابايت.

Realme C55
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