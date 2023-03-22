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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: قرارات الرئيس هدية للمرأة المصرية في عيدها

صدى البلد

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقررات واعضاء الفروع ، لمتابعة ماتم من جهود لتمكين المرأة  والوصول الي السيدات بمحافظات  الجمهورية إلى جانب مناقشه خطة عمل المجلس خلال الفتره القادمه . 


استهلت الدكتوره مايا مرسي كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير الي مقررات  واعضاء وعضوات فروع المجلس بالمحافظات  علي جهودهم  المتواصلة في تنفيذ انشطة وبرامج المجلس، وأضافت قائلة"  لولا العمل الرائع الذي تقومون به في المحافظات لم نكن لنصل إلى هذا العدد من السيدات وما حققنه من نجاحات علي الارض". 
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتوجيهات السيد الرئيس  خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، ، مشيرة ان قرارات السيد الرئيس هى هدية للمرأة المصرية في عيدها ، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة المصرية .


وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمبادرات المختلفة التى تنفذ في فروع المجلس بالمحافظات والتي يأتي من بينها المشاغل والوحدات الانتاجيه لتدريب السيدات علي الحرف المختلفة.

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