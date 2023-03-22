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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

4 آلاف وجبة يوميا.. الجامع الأزهر ينهي استعداداته لمبادرة إفطار الوافدين

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أنهى الجامع الأزهر استعداداته لتنفيذ مبادرة إفطار الطلاب الوافدين والتي تُقدم خلالها ٤٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّة بإجمالي ١٢٠٠٠٠ وجبة طوال الشهر الفضيل للطلاب الوافدين، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

مبادرة إفطار الطلاب الوافدين

وتضمنت هذه الإستعدادات تجهيز الرابط المخصص لتسجيل طلبات الإفطار من قبل الطلاب الوافدين، وذلك بشكل يومي، وكذا تجهيز البوابات المخصصة لدخول الطلاب الوافدين قبيل الإفطار.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور  عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أنه تم الإنتهاء من إعداد الأماكن المخصصة لتناول طعام الإفطار داخل الجامع الأزهر مع تخصيص أماكن للرجال وأخرى للسيدات.

من جهته، كشف صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن جملة من الإرشادات التي ينبغي على الطلاب الوافدين مرعاتها على النحو التالي:

-ضرورة التسجيل المسبق على بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على وجبة الإفطار، وذلك من خلال الرابط التالي.

-أخذ لقطة شاشة(سكرين شوت)لرمز QR الخاص بكل طلب والذي يظهر عقب عملية التسجيل.

-الدخول عبر البوابه المخصصة للطلاب الوافدين وهي البوابة المقابلة للرواق العباسي الموضحة بالصورة أدناه.

- تقديم QR للمتواجدين على البوابة لمسحه للتأكد من الطلب.

-يتوجه الطلاب الوافدون إلى الممر المؤدي للرواق العباسي.

-يتوجه الرجال استمرارا في الممر ومن ثم الدخول إلى صحن الجامع الأزهر، بينما يتوجه الطالبات الوافدات إلى الرواق العباسي يمين الممر.

- يؤدي كل من الطلاب الوافدين صلاة المغرب في مكانه المخصص له وفقا لبيانات الطلب.

- ضرورة الحفاظ على نظافة المكان، والالتزام بتعليمات القائمين على التنظيم والتعاون معهم.

وقد تابع الإستعدادات وأشرف عليها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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